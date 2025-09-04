GP di Monza, la limited edition firmata Ray-Ban è un tributo a Niki Lauda

La serata all’insegna di velocità e stile ha puntato i riflettori sulla storia e sulla visione audace di Ray-Ban, con ospiti di come Stefano Accorsi, Melissa Satta, Rkomi, Chiara Galiazzo, Stash, Elisa Maino, Valentina Cabassi, Milanesi a Milano e molti altri che hanno indossato Ray-Ban Scuderia Ferrari Monza Limited Edition. In questa silhouette dallo stile retrò, la forma pilot è reinterpretata con una montatura blu trasparente, terminali rossi e lenti polarizzate blu, per rendere omaggio a Niki Lauda, due volte campione del mondo con la Ferrari, richiamando la sua leggendaria tuta da corsa e la traccia indelebile che ha lasciato in pista.