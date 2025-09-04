GP di Monza, la limited edition firmata Ray-Ban è un tributo a Niki Lauda

Ray-Ban, ecco la Monza Limited Edition
Leclerc e Hamilton li hanno indossati per la prima volta a Palazzo Reale
Un modello iconico. In occasione del weekend del Gran Premio di Monza, Ray-Ban svela un nuovo modello in edizione limitata, Monza Limited Edition, realizzato in collaborazione con Scuderia Ferrari HP. Il lancio è avvenuto il 3 settembre con un evento esclusivo tenutosi presso The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% a Palazzo Reale. Sullo sfondo di una delle piazze più iconiche di Milano, l’appuntamento ha acceso l’entusiasmo e le attese in vista della gara, riunendo influencer e personalità del mondo della moda, dei motori e dello spettacolo.
La serata all’insegna di velocità e stile ha puntato i riflettori sulla storia e sulla visione audace di Ray-Ban, con ospiti di come Stefano Accorsi, Melissa Satta, Rkomi, Chiara Galiazzo, Stash, Elisa Maino, Valentina Cabassi, Milanesi a Milano e molti altri che hanno indossato Ray-Ban Scuderia Ferrari Monza Limited Edition. In questa silhouette dallo stile retrò, la forma pilot è reinterpretata con una montatura blu trasparente, terminali rossi e lenti polarizzate blu, per rendere omaggio a Niki Lauda, due volte campione del mondo con la Ferrari, richiamando la sua leggendaria tuta da corsa e la traccia indelebile che ha lasciato in pista.
Carismatico e senza tempo, questo pezzo da collezione unisce l’iconico design Ray-Ban al DNA racing di Scuderia Ferrari, celebrando Monza non solo come circuito, ma come simbolo di passione, storia e prestazioni di massimo livello.
NEL CIRCUITO DI CASA, IL RICORDO DI UN’ICONA
Questa edizione limitata rende omaggio a Niki Lauda, autentica leggenda della Formula 1, e al suo legame indissolubile con il blu e il rosso Ferrari – i colori che hanno segnato le sue vittorie più memorabili.
DETTAGLI DEL MODELLO:
Montatura: blu trasparente, ispirata alla tuta da corsa vintage di Lauda
Terminali: nell’inconfondibile rosso Ferrari
Lenti: S2 polarizzate blu (L876C), per garantire nitidezza e comfort a qualsiasi velocità
Con la sua forma pilot rétro e un fascino da autentico pezzo da collezione, la Monza Special Edition fonde lo stile intramontabile di Ray-Ban con lo spirito audace della Scuderia Ferrari, celebrando l’eredità di Lauda a Monza – gara di casa della Ferrari e simbolo dell’orgoglio italiano per l’automobilismo.
