"Eyes on Us”: lo sport lontano dai riflettori, tra emozione e senso di appartenenza

"Eyes on Us" è la nuova campagna firmata Macron che accende i riflettori sullo sport amatoriale e sulle emozioni che ogni giorno genera negli atleti di tutto il mondo. La campagna nasce dalla vicinanza quotidiana del brand italiano alle comunità attive lungo l’intera piramide sportiva, dal livello amatoriale al professionismo, e dalla missione di Macron di ispirare il percorso di squadre e atleti, accompagnandoli nell’esprimere la migliore versione di sé, dentro e fuori dal campo. Al centro di “Eyes on Us” c’è l’emozione dell’atleta, e in particolare la distanza tra ciò che si vede dall’esterno e ciò che ciascuno vive nel momento della performance sportiva. È questo contrasto a essere espresso attraverso il concept “What you see / What I feel”: da un lato lo sguardo di chi osserva - un campo di provincia, una palestra, una partita tra amici, un allenamento serale - dall’altro l’intensità emotiva di chi pratica sport, per cui ogni gesto può assumere il valore di una grande sfida, ogni maglia diventa simbolo di appartenenza, ogni gara si trasforma in un momento indimenticabile.