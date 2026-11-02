Esatti sulla neve: l'arte di Tommaso Panichi per la Scuola Sci La Thuile

L’artista

Tommaso Panichi è un artista italiano nato a Milano nel 1997 e cresciuto in Versilia. Il contatto con la natura, i paesaggi aperti, la luce hanno influenzato la sua immaginazione e il suo linguaggio visivo. Fin da bambino ha mostrato una sensibilità molto intensa verso la bellezza, l’arte, i luoghi e le emozioni. La sua formazione è iniziata al Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta e continua oggi all’Accademia di Belle Arti di Carrara, mentre lavora nel suo atelier a Marina di Pietrasanta. Tommaso è autistico, e questa condizione non rappresenta un limite nella sua arte, ma una chiave di accesso a uno sguardo diverso sul mondo. La pittura per lui è uno strumento di espressione profonda, quasi una lingua necessaria. Nella sua dichiarazione d’artista scrive: “Quando dipingo mi sento esatto”. Questa frase racconta moltissimo del suo lavoro: dipingere significa trovare ordine, identità e verità personale. Attraverso colori, segni, lettere, paesaggi immaginari e simboli ripetuti, Tommaso costruisce un linguaggio autentico capace di trasformare emozioni difficili da spiegare in immaginic he parlano direttamente allo spettatore.