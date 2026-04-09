Elba Comics + Players 2026: Porto Azzurro si trasforma nel regno dei cosplay
Seconda edizione per l'Elba Comics + Players a Porto Azzurro (24-26 aprile). Tra le novità l'Area Vintage, lo sbarco di One Piece e i disegnatori di Topolino e Zagor.
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L'Isola d'Elba si prepara a riaccogliere Elba Comics + Players, il festival diffuso che da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 trasformerà Porto Azzurro in un set cinematografico a cielo aperto. L'evento, ideato da Stefano Picchi e Stefano Muti, vanta un primato suggestivo: è l'unico festival di settore al mondo ambientato interamente in un borgo marinaro affacciato sul mare.
Le grandi novità: Vintage e One Piece
L'edizione 2026 punta forte sull'effetto nostalgia e sui grandi franchise internazionali. Tra le strade del centro storico debutterà l'Area Vintage, un paradiso per collezionisti con pezzi originali degli anni '70, '80 e '90. Gli occhi dei fan saranno però puntati sul porto per lo "sbarco" simbolico della ciurma di One Piece.
Ospiti d'eccezione e aree tematiche
Il programma culturale si annuncia di altissimo profilo con la partecipazione di nomi storici del fumetto e del cinema:
- Fumetto: Andrea Maccarini (Topolino), Marcello Mangiantini (Zagor) e lo sceneggiatore Mauro Uzzeo.
- Cinema: L'Area Movie presso il Piccolo Cinema delle Suore ospiterà il pluripremiato montatore Roberto Perpignani.
- Gaming: Spazio alle scuole con il progetto dedicato a Dungeons & Dragons in chiave Stranger Things.
Cosplay e territorio: la CosplayRun
Il cuore pulsante della manifestazione rimarrà il mondo del cosplay. Oltre ai figuranti a tema Star Wars, Marvel e Disney che animeranno le piazze, tornerà la CosplayRun: una spettacolare parata di biker in costume che attraverserà l'intera isola, portando il clima del festival anche oltre i confini di Porto Azzurro. L'evento, a ingresso gratuito, si conferma un'operazione strategica per la promozione del territorio e la destagionalizzazione turistica, offrendo un'esperienza immersiva capace di unire la passione per la cultura pop al fascino intramontabile dell'arcipelago toscano.