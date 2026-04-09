Elba Comics + Players 2026: Porto Azzurro si trasforma nel regno dei cosplay

L'edizione 2026 punta forte sull'effetto nostalgia e sui grandi franchise internazionali. Tra le strade del centro storico debutterà l'Area Vintage, un paradiso per collezionisti con pezzi originali degli anni '70, '80 e '90. Gli occhi dei fan saranno però puntati sul porto per lo "sbarco" simbolico della ciurma di One Piece.