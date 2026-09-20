EA Sports FC 27: un nuovo calcio di inizio, tra conferme e attesa per la rivoluzione

EA Sports FC 27 torna sui campi da calcio virtuali confermando la volontà di spingere l'esperienza sempre più verso la simulazione tattica, offrendo un pacchetto imponente di contenuti per gli amanti del calcio giocato e manageriale. Il nuovo capitolo presenta numerose novità, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista del gameplay. Per quanto riguarda i primi, è arrivato The Grounds, una sorta di incontro tra strada e stadio. Si tratta di un hub social/arcade ricco di minigiochi e attività di gruppo. Un'aggiunta fresca per le sessioni spensierate con gli amici, che sicuramente contribuisce ad allargare l'ambiente di gioco, anche se in termini qualitativi resta ai margini dell'esperienza calcistica vera e propria. Strettamente legato a The Grounds, è Clubs. C'è un'integrazione completa e lo sviluppo del proprio avatar. Divertente e collaudata per i gruppi organizzati.