Dolomiti in bici: Trail tecnici e sfide tra i boschi d’autunno

Tra i percorsi consigliati spiccano i tracciati intorno al Bike Park Plan de Corones, con trail ben tenuti e diversi livelli di difficoltà, oltre alla panoramica Via Artis, affrontabile anche in gravel, che unisce bellezza paesaggistica e varietà tecnica. A fare da base logistica c’è AMA Stay, struttura progettata per chi vive la montagna in chiave attiva e sportiva. Qui non si parla solo di relax, ma di una vera cultura dell’outdoor:

- Deposito sicuro per bici e attrezzatura

- Spa panoramica con servizi ideali per il recupero muscolare

- Cucina equilibrata e su misura per sportivi

- Spazi smartworking per chi unisce training e lavoro