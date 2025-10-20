Dolomiti in bici: Trail tecnici e sfide tra i boschi d’autunno

© Andreas Tauber
L’autunno è la stagione che ogni biker dovrebbe cerchiare in rosso sul calendario: clima ideale, sentieri asciutti, panorami unici e zero affollamento. Siamo nel cuore delle Dolomiti, a San Vigilio di Marebbe, ai piedi del Plan de Corones – un territorio che in questo periodo dell’anno si trasforma in un vero paradiso per chi ama la bici come disciplina sportiva, non solo come esperienza turistica.
Qui l’obiettivo è uno solo: allenarsi, spingere, migliorarsi. Che tu sia un atleta in preparazione per la stagione, un amatore evoluto o un appassionato di performance e dislivello, i trail dell’Alto Adige offrono tutto ciò che serve per testare tecnica, resistenza e strategia.
Il territorio offre percorsi adatti a MTB, gravel ed e-bike:
- Single track tecnici immersi nei boschi di larici
- Strade bianche e forestali per sessioni di fondo e lavoro sui watt
- Dislivelli importanti e salite nervose per la preparazione alla gara
- Tratti flow ma impegnativi per lavorare su velocità e conduzione
Tra i percorsi consigliati spiccano i tracciati intorno al Bike Park Plan de Corones, con trail ben tenuti e diversi livelli di difficoltà, oltre alla panoramica Via Artis, affrontabile anche in gravel, che unisce bellezza paesaggistica e varietà tecnica. A fare da base logistica c’è AMA Stay, struttura progettata per chi vive la montagna in chiave attiva e sportiva. Qui non si parla solo di relax, ma di una vera cultura dell’outdoor:
- Deposito sicuro per bici e attrezzatura
- Spa panoramica con servizi ideali per il recupero muscolare
- Cucina equilibrata e su misura per sportivi
- Spazi smartworking per chi unisce training e lavoro
I biker trovano anche supporto tecnico, itinerari personalizzabili e la possibilità di affrontare le uscite sia in autonomia che accompagnati da guide esperte. AMA Stay diventa così il punto di partenza perfetto per chi vuole sfruttare l’autunno al massimo, prima che la neve trasformi i sentieri in piste.
Performance, preparazione, avventura: l’autunno dolomitico è il momento perfetto per portare la tua passione su due ruote al livello successivo.
