Disegna il tuo monopattino con Micro

I piccoli partecipanti potranno disegnare e colorare liberamente la pedana del monopattino Maxi Micro direttamente in negozio, scoprendo la gamma completa di monopattini Città del sole e avendo a disposizione un’infinità di colori Crayola. Città del sole ha pensato anche a chi non avrà modo di recarsi in un punto vendita e potrà lavorare direttamente da casa, scaricando tutto il materiale necessario direttamente a questo LINK .