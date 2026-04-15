Dal cuore della Liguria al mito globale: MyHeritage ricostruisce la vita di Mario, l’uomo dietro l’icona Nintendo

Documenti storici: le prove dietro la storia

La ricostruzione si basa su una serie di documenti storici originali rinvenuti su MyHeritage, tra cui atti di nascita italiani di fine Ottocento, registri di immigrazione di inizio Novecento, documenti militari e censimenti statunitensi. Tra i materiali più significativi: l’atto di nascita del padre Luigi Segale in Liguria, il registro di sbarco a Ellis Island del 1909, i censimenti americani degli anni ’30 e un raro ritaglio di giornale del 1946 che racconta l’infanzia di Mario. Un corpus documentale che permette di ricostruire in modo puntuale e verificabile le origini e l’ascesa della famiglia.