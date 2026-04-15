Dal cuore della Liguria al mito globale: MyHeritage ricostruisce la vita di Mario, l’uomo dietro l’icona Nintendo
La vera storia di Mario Arnold Segale attraverso documenti storici originali come atti di nascita, registri di Ellis Island, censimenti e materiali d’epoca
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In occasione dell’uscita del nuovo film Super Mario Galaxy, MyHeritage, piattaforma globale leader nella genealogia, svela la storia autentica dell’uomo che ha dato il nome al personaggio più famoso del mondo dei videogiochi: Mario Arnold Segale (1934–2018).
Molto prima di diventare un’icona globale grazie a Nintendo, “Mario” era infatti il nome di un imprenditore immobiliare americano di origini italiane, la cui storia affonda le radici nelle colline della Liguria di fine Ottocento.
Dalle colline genovesi al sogno americano
Grazie a documenti storici recuperati sulla propria piattaforma, MyHeritage ha ricostruito il percorso della famiglia Segale, partendo da Favale di Malvaro, piccolo comune vicino a Genova.
Le ricerche rivelano che il nonno di Mario, Angelo Segale, lavorava prima come falegname e poi come muratore, incarnando una cultura del lavoro manuale e della costruzione che avrebbe segnato le generazioni successive.
Nel 1909, il figlio Luigi Segale emigrò negli Stati Uniti passando per Ellis Island con soli 40 dollari in tasca. Dopo aver combattuto nella Prima Guerra Mondiale, Luigi costruì una vita da imprenditore agricolo nello Stato di Washington, ponendo le basi per il futuro successo della famiglia.
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Documenti storici: le prove dietro la storia
La ricostruzione si basa su una serie di documenti storici originali rinvenuti su MyHeritage, tra cui atti di nascita italiani di fine Ottocento, registri di immigrazione di inizio Novecento, documenti militari e censimenti statunitensi. Tra i materiali più significativi: l’atto di nascita del padre Luigi Segale in Liguria, il registro di sbarco a Ellis Island del 1909, i censimenti americani degli anni ’30 e un raro ritaglio di giornale del 1946 che racconta l’infanzia di Mario. Un corpus documentale che permette di ricostruire in modo puntuale e verificabile le origini e l’ascesa della famiglia.
Una storia di integrazione e successo
Negli anni ’30, i registri censuari mostrano una famiglia ormai stabile e inserita nel tessuto economico americano. Luigi gestiva un’attività agricola indipendente nei pressi di Seattle, diventando parte della classe media emergente.
Il percorso della famiglia è anche una storia di valori: nel 1961, i genitori di Mario furono riconosciuti per il loro impegno nell’accoglienza di bambini in affido, testimoniando un forte senso di comunità.
Da proprietario di immobili a leggenda pop
Il legame con il mondo dei videogiochi nasce nel 1981, quando Mario Segale era proprietario degli uffici di Nintendo of America nello Stato di Washington. Secondo la leggenda, una visita per riscuotere un affitto arretrato colpì talmente il team guidato da Shigeru Miyamoto da spingerlo a rinominare il personaggio “Jumpman” proprio in suo onore: nasce così “Mario”.
Nonostante la fama globale del nome, Segale mantenne sempre un profilo riservato, preferendo essere ricordato per la sua carriera imprenditoriale.
Un’icona globale con radici italiane
La storia di Mario Segale dimostra come dietro ogni icona globale si nascondano radici profonde e spesso sorprendenti. Attraverso i documenti storici, MyHeritage ha ricostruito il percorso umano e familiare che ha dato origine a uno dei nomi più riconoscibili al mondo.
Con il successo del nuovo film Super Mario Galaxy, questa ricerca riporta alla luce l’identità autentica di “Mario”, riconnettendo il mito globale alle sue origini italiane e alla storia di una famiglia costruita su lavoro, resilienza e spirito imprenditoriale.
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