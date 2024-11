Cristina Scabbia porta l'Italia in Call of Duty Black Ops 6: "Cantare qui, una sfida come il videogioco"

"Questa collaborazione è nata tra fine 2022 e inizio 2023. Inizialmente ho conosciuto Malukah, che è una bravissima cantante nota per aver fatto anche delle versioni in acustica di brani per videogiochi. A sua volta lei mi ha fatto conoscere Kevin Sherwood, che è il responsabile della scrittura di tantissime canzoni che fanno parte della soundtrack di Call of Duty. Abbiamo cominciato a scriverci ed è venuta fuori questa idea. Lui ha espresso questo desiderio perché mi ha raccontato di aver sempre usato una delle nostre canzoni come guida per altri interpreti di Call of Duty per il modo di cantare. Così mi ha chiesto di fare una canzone insieme. Sulle prime sembrava quel sogno nel cassetto irrealizzabile e invece, piano piano, le cose si sono incastrate nella maniera giusta, lui è venuto a trovarmi in un nostro show con i Lacuna Coil a Oklahoma City e tutto si è concretizzato. Abbiamo cominciato a buttare giù delle idee, sia musicali sia vocali, e il progetto è andato avanti fin quando ci siamo incrociati alla perfezione e siamo riusciti a registrare "Destroy something beautiful", che è la canzone che si trova nella mappa di Call of Duty", ha detto Cristina Scabbia a Sportmediaset.it in occasione della sua partecipazione alla recente Milan Games Week & Cartoomics. "E' una festa costante, una mega festa di compleanno in cui sono presenti tutti gli amici, che sono venuti apposta per l'occasione. C'è molta gioia, un gran casino, un sacco di luci e colori e la musica, che è la cosa più importante", ha aggiunto.