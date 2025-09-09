Computer da F1: arrivano i laptop MSI Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition

"Il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition è più di un semplice laptop: è un esempio di eccellenza nel design - ha dichiarato Eric Kuo, Executive Vice President e NB BU GM di MSI - . Come tutti i nostri modelli Business & Productivity, offre un design sottile e leggero, soluzioni avanzate di connettività e un'elevata sicurezza. Con questa collaborazione con AMG vogliamo dimostrare una volta di più l'impegno di MSI nel fornire laptop aziendali premium e affidabili per tutti".