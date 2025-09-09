Computer da F1: arrivano i laptop MSI Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition

Il design iconico di un brand storico del mondo degli sport motoristici incontra le prestazioni all'avanguardia dell'intelligenza artificiale sui nuovi Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG e Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport
MSI, marchio leader mondiale nel settore dei laptop premium rinomato per la sua estetica ricercata, le prestazioni estreme e la tecnologia innovativa, annuncia oggi che i laptop MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Limited Edition e Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport sono disponibili per il preordine. Per i veri appassionati, oltre agli accessori inclusi nella confezione, sarà disponibile — fino a esaurimento scorte su entrambi i modelli di PC — un esclusivo modellino Mercedes-AMG GT3 in scala 1:18.
Questa esclusiva collaborazione unisce l'ingegneria avanzata di MSI allo spirito iconico di Mercedes-AMG Motorsport, dando vita a due laptop che uniscono precisione, prestazioni e uno stile inconfondibile.
"Il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition è più di un semplice laptop: è un esempio di eccellenza nel design - ha dichiarato Eric Kuo, Executive Vice President e NB BU GM di MSI - . Come tutti i nostri modelli Business & Productivity, offre un design sottile e leggero, soluzioni avanzate di connettività e un'elevata sicurezza. Con questa collaborazione con AMG vogliamo dimostrare una volta di più l'impegno di MSI nel fornire laptop aziendali premium e affidabili per tutti".
Design esclusivo ispirato ad AMG
Il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport sfoggia un design personalizzato ispirato alla palette di colori caratteristica AMG, con dettagli grigio, argento e rossi oltre al logo AMG Motorsport inciso al laser. Il suo elegante telaio in lega di magnesio e alluminio combina resistenza e leggerezza, con un peso di circa 1,5 kg e uno spessore di circa 18 mm, rendendolo ideale per i professionisti che esigono eleganza e mobilità. Inoltre, il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport è dotato di un set di accessori pensati per gli amanti della velocità, tra cui un tappetino per mouse che riproduce una GT AMG, cartoline, una custodia per laptop e un mouse con il logo AMG, per prestazioni elevate sempre a portata di mano.
Prestazioni AI di nuova generazione
Dotato del più recente processore Intel Core™ Ultra 9 con NPU (Neural Processing Unit) integrata, il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport è un PC Copilot+ progettato per flussi di lavoro accelerati dall'intelligenza artificiale, dall'intelligenza artificiale generativa all'editing video e al rendering 3D. L'esclusivo motore AI di MSI ottimizza automaticamente i profili prestazionali per attività come presentazioni, editing o conferenze, senza bisogno di regolazioni manuali.
Display OLED di livello professionale
Il display OLED UHD+ (3840 x 2400) 16:10 da 16 pollici con tecnologia Samsung offre una nitidezza straordinaria grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 600 True Black. Coprendo il 100% della gamma cromatica DCI-P3, garantisce colori vividi e realistici, ideali per fotografi, designer e creatori di contenuti che richiedono una precisione senza compromessi.
Sicurezza e connettività avanzate
Progettato per i professionisti più esigenti, il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport presenta una webcam IR da 5 MP con riconoscimento facciale Windows Hello, un otturatore fisico per la webcam e sicurezza basata su hardware TPM 2.0. Due porte Thunderbolt™ 4, HDMI™ 2.1 (4K a 60 Hz), lettore di schede SD e porta LAN RJ-45 garantiscono connessioni fluide a periferiche e display esterni senza adattatori aggiuntivi.
Riunioni potenziate dall'AI e mobilità per tutto il giorno
Il motore di intelligenza artificiale MSI integrato consente una facile regolazione delle prestazioni, mentre la cancellazione del rumore di AI Pro garantisce chiamate cristalline anche in ambienti affollati. Una batteria ad alta capacità da 99,9 Wh supporta una produttività di lunga durata per tutta la giornata lavorativa. Con il Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, MSI ridefinisce l'intersezione tra elaborazione professionale e lusso ispirato al mondo automobilistico ed esemplifica concretamente l’impegno condiviso per l'innovazione, l'ingegneria di precisione e l'eccellenza del design. Il nuovo Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG è già disponibile in Italia per il preordine a 1899 euro.
Stealth A16 AI+ Mercedes AMG Motorsport: punta alle prestazioni
Lo Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport è dotato di GPU RTX Serie 50. Del modello base mantiene lo stesso formato sottile e lo stesso display OLED premium per immagini di alto livello, ma alza la posta in gioco con una GPU RTX 5070 e l'esclusiva soluzione termica Cooler Boost 5 di MSI, offrendo prestazioni potenti quanto quelle di un'auto da corsa AMG GT. MSI e Mercedes-AMG Motorsport hanno anche ridisegnato il logo sulla cover del laptop in modo che gli utenti possano apprezzare chiaramente i contorni netti dell'emblema Mercedes, rendendolo un dispositivo da sogno dedicato agli appassionati di prestazioni di tutto il mondo. Il nuovo Stealth A16 AI+ Mercedes AMG sarà disponibile in Italia a 2799 euro.
