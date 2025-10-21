Autunno in movimento al Kronplatz Outdoor Center: la montagna si vive in sella

© Ufficio Stampa
In Val Pusteria, l’autunno regala alla montagna una nuova energia: l’aria si fa frizzante, i boschi si tingono di rosso e oro, e i sentieri si svuotano, offrendo il contesto ideale per vivere la natura in modo attivo e consapevole. È proprio in questa stagione che il Kronplatz Outdoor Center diventa la meta perfetta per chi cerca un’esperienza all’aria aperta che unisca sport, tecnica e paesaggi mozzafiato.
All’interno del centro, la Bikeschool Kronplatz è il cuore pulsante delle attività su due ruote: un luogo in cui la bicicletta non è solo un mezzo, ma un’estensione naturale del corpo. Qui, ogni uscita è pensata per spingere i propri limiti, imparare, migliorarsi e divertirsi, grazie a istruttori altamente qualificati e programmi personalizzati per adulti, bambini, famiglie e gruppi.
Dai primi approcci al downhill alle tecniche più avanzate come Bunny Hop, Wheelie o Stoppie, i corsi sono costruiti per offrire un apprendimento tecnico solido in un contesto stimolante e sicuro. Il pumptrack, l’officina attrezzata con meccanici esperti e il servizio di noleggio MTB di alto livello rendono il Kronplatz Outdoor Center un hub dinamico dove la passione per la bici incontra la professionalità e il rispetto per il territorio.
Autunno, qui, significa pedalare tra colori intensi, godere di temperature ideali e percorrere sentieri immersi nella natura più autentica, lontani dalla folla. È la stagione giusta per mettersi in gioco, migliorare la propria tecnica e scoprire un modo nuovo – e sostenibile – di vivere la montagna.