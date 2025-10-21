Autunno in movimento al Kronplatz Outdoor Center: la montagna si vive in sella

All’interno del centro, la Bikeschool Kronplatz è il cuore pulsante delle attività su due ruote: un luogo in cui la bicicletta non è solo un mezzo, ma un’estensione naturale del corpo. Qui, ogni uscita è pensata per spingere i propri limiti, imparare, migliorarsi e divertirsi, grazie a istruttori altamente qualificati e programmi personalizzati per adulti, bambini, famiglie e gruppi.