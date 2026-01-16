Animal Crossing: New Horizons si espande con hotel, collaborazioni esclusive e Switch 2 Edition

In concomitanza con il 25° anniversario della serie, arriva un update gratuito 3.0 e la versione, che offre risoluzione migliorata fino a 4K in modalità TV, comandi stile mouse con i Joy-Con 2, un nuovo strumento con microfono integrato, multiplayer ampliato fino a 12 giocatori online e supporto a GameChat
© Ufficio Stampa
Con quasi 50 milioni di copie scaricate da marzo 2021, Animal Crossing: New Horizons è il secondo videogioco più venduto su Nintendo Switch, preceduto solamente da Mario Kart 8 Deluxe. L’ultimo capitolo della serie Animal Crossing, che proprio quest’anno compirà 25 anni, si prepara a introdurre tante novità gratuite per tutti, oltre a un upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition con risoluzione migliorata e la possibilità di sfruttare i comandi in stile mouse dei Joy-Con 2. Un doppio aggiornamento che permetterà a tutti gli Abitanti di fare uno speciale ritorno sulla propria isola e dare vita, in modo ancora più semplice, alle proprie idee.
Disponibile per chiunque sia in possesso di una copia di Animal Crossing: New Horizons, sia essa su Nintendo Switch o su Nintendo Switch 2, l’update 3.0 introdurrà gratuitamente un ricco ventaglio di contenuti e nuove funzioni che permetteranno di dare libero sfogo alla creatività. La prima novità è l’apertura di un Hotel gestito da Remo e la sua famiglia, presente sul pontile di ogni isola e aperto a tutti i turisti. Arredando le stanze a tema e aiutando Remo con le consegne delle specialità locali, sarà possibile ottenere i buoni dell’hotel, spendibili presso il nuovo negozio di souvenir dell’hotel per ottenere oggetti speciali e altre rarità. Inoltre, dallo stesso negozio, sarà possibile noleggiare outfit vacanzieri per sé e per gli ospiti, i quali potranno essere invitati anche tramite amiibo. Per ottimizzare al meglio la modifica dell’isola, il magazzino della propria casa verrà ampliato e potrà ottenere fino a 9000 oggetti, inclusi alberi, cespugli e fiori. Inoltre, farà il suo ritorno Resetti, l’iconica talpa chiacchierona che con il suo servizio consentirà di sgomberare grandi porzioni di terreno per facilitare il restauro della propria isola. Con una maggiore praticità d’azione, un’altra importante novità è l’introduzione delle Isole Sognidoro, accessibili dal Mondo dei sogni di Sonia, che permetteranno di creare fino a tre nuove isole separate da quella principale, scegliendo fra tre dimensioni e quattro differenti conformazioni. Una novità che permetterà di sfruttare al meglio le nuove collaborazioni speciali con LEGO, The Legend of Zelda e Splatoon, che aggiungeranno set di oggetti esclusivi e nuovi personaggi da questi ultimi due mondi Nintendo, rispettivamente Tulin e Mineru, e Cecilia e Vicky. Infine, sempre nel negozio di souvenir dell’hotel, sarà possibile trovare articoli ispirati alla storia di Nintendo, da console classiche a giochi retrò, che, con un’iscrizione a Nintendo Switch Online, permetteranno addirittura di giocare ad alcuni giochi sulle console direttamente da Animal Crossing: New Horizons.
Per gli utenti in possesso di Nintendo Switch 2, oltre all’update 3.0, sarà possibile acquistare l’upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition per rendere l’esperienza sulla propria isola ancora più immersiva. Con questo aggiornamento, sarà possibile giocare con una risoluzione migliorata fino a 4k in modalità TV e sfruttare i comandi in stile mouse dei Joy-Con 2 per arredare con maggiore facilità gli spazi interni ed esterni. Inoltre, viene introdotto il megafono: un nuovo strumento acquistabile nella bottega di Nook che, sfruttando il microfono integrato di Nintendo Switch 2, permetterà di chiamare a gran voce qualsiasi abitante della propria isola. Per aumentare ulteriormente il divertimento, con la Nintendo Switch 2 Edition, fino a 12 giocatori potranno ritrovarsi sulla stessa isola online, oppure fino a 8 in wireless locale, trascorrendo momenti di svago in compagnia o aiutando attivamente nella costruzione dell’isola ospitante. Inoltre, tramite GameChat, si potrà parlare con gli amici in partita e, collegando una telecamera USB-C compatibile, sarà possibile vedere le espressioni dei propri amici direttamente sullo schermo di gioco.
Con tutte queste novità e nuove opportunità di personalizzazione, Animal Crossing: New Horizons è pronto a regalare tantissime ore di relax e divertimento. Ma è solo l'inizio di un 2026 all'insegna dei cozy game in casa Nintendo: oltre a questo aggiornamento, infatti, Nintendo Switch 2 ospiterà anche il primo videogioco di simulazione di vita con i Pokémon - Pokémon Pokopia - in uscita in esclusiva sulla nuova piattaforma di Nintendo il prossimo 5 marzo.
L’update gratuito 3.0 e l’upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons sono ora entrambi disponibili. Quest’ultimo, può essere acquistato sia su Nintendo eShop, direttamente dalla console, sia su My Nintendo Store!