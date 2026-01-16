Animal Crossing: New Horizons si espande con hotel, collaborazioni esclusive e Switch 2 Edition

Disponibile per chiunque sia in possesso di una copia di Animal Crossing: New Horizons, sia essa su Nintendo Switch o su Nintendo Switch 2, l’update 3.0 introdurrà gratuitamente un ricco ventaglio di contenuti e nuove funzioni che permetteranno di dare libero sfogo alla creatività. La prima novità è l’apertura di un Hotel gestito da Remo e la sua famiglia, presente sul pontile di ogni isola e aperto a tutti i turisti. Arredando le stanze a tema e aiutando Remo con le consegne delle specialità locali, sarà possibile ottenere i buoni dell’hotel, spendibili presso il nuovo negozio di souvenir dell’hotel per ottenere oggetti speciali e altre rarità. Inoltre, dallo stesso negozio, sarà possibile noleggiare outfit vacanzieri per sé e per gli ospiti, i quali potranno essere invitati anche tramite amiibo. Per ottimizzare al meglio la modifica dell’isola, il magazzino della propria casa verrà ampliato e potrà ottenere fino a 9000 oggetti, inclusi alberi, cespugli e fiori. Inoltre, farà il suo ritorno Resetti, l’iconica talpa chiacchierona che con il suo servizio consentirà di sgomberare grandi porzioni di terreno per facilitare il restauro della propria isola. Con una maggiore praticità d’azione, un’altra importante novità è l’introduzione delle Isole Sognidoro, accessibili dal Mondo dei sogni di Sonia, che permetteranno di creare fino a tre nuove isole separate da quella principale, scegliendo fra tre dimensioni e quattro differenti conformazioni. Una novità che permetterà di sfruttare al meglio le nuove collaborazioni speciali con LEGO, The Legend of Zelda e Splatoon, che aggiungeranno set di oggetti esclusivi e nuovi personaggi da questi ultimi due mondi Nintendo, rispettivamente Tulin e Mineru, e Cecilia e Vicky. Infine, sempre nel negozio di souvenir dell’hotel, sarà possibile trovare articoli ispirati alla storia di Nintendo, da console classiche a giochi retrò, che, con un’iscrizione a Nintendo Switch Online, permetteranno addirittura di giocare ad alcuni giochi sulle console direttamente da Animal Crossing: New Horizons.