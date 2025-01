Allianz Cloud: si rinnova la partnership tra Allianz e Milanosport

Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e ai Giovani del Comune di Milano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con Allianz e di celebrare il successo di un impianto iconico come l’Allianz Cloud, che in pochi anni è diventato un punto di riferimento per Milano e non solo. Questa struttura non rappresenta solo l’eccellenza nello sport, ma incarna anche l’energia e la dinamicità della nostra città, ospitando eventi che spaziano dalla cultura alla moda, dallo spettacolo allo sport internazionale. Ringrazio Allianz e Milanosport per il loro impegno costante, che contribuisce non solo a rafforzare l’immagine di Milano come capitale dell’innovazione e della qualità della vita, ma anche a creare opportunità di crescita per i cittadini e per le realtà sportive locali. Guardiamo con entusiasmo al futuro di questa collaborazione, certi che continuerà a generare impatti positivi per la città e per tutti coloro che la vivono”.