adidas e Mercedes presentano il summer pack: nuova collezione dedicata alle gare

Pensata per distinguersi sia nella pit lane che sugli spalti, la collezione adidas trae ispirazione dalla mangrovia, un arbusto chiave radicato nelle fondamenta della città e caratteristico del paesaggio e della regione circostante. Questa ispirazione si manifesta attraverso una grafica contemporanea nera che riproduce le sue foglie, presente in tutta la collezione. In particolare, la maglia dei piloti presenta questa grafica a contrasto su una base color panna, bordeaux e corallo, completata dalle tre strisce bianche su ogni spalla e dal logo adidas posizionato sullo sterno. La fusione tra lo stile glamour di Miami con i design altamente performanti dell'abbigliamento sportivo si ritrova in ogni capo e accessorio della collezione dedicata ai tifosi: dalla giacca e le t-shirt alle ciabatte adilette, passando per i pantaloncini e gli accessori. Ogni articolo è creato per accendere la passione tra i fan e per supportare il team Mercedes-AMG PETRONAS con orgoglio.