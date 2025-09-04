A Monza uno zaino speciale per Hadjar e Lawson firmato Piquadro

Progettato per unire funzionalità e design contemporaneo, questo zaino integra:

• Scomparto imbottito per laptop fino a 15,6” e tasca dedicata per iPad®️ o tablet

• Cinghia pettorale regolabile per maggiore stabilità nei movimenti quotidiani e in viaggio

• Agganci integrati per lucchetto e luce portatile da bici per garantire sicurezza e visibilità

• Tasca con protezione RFID per carte e documenti, contro le scansioni indesiderate

• Sistema espandibile per adattare la capienza alle diverse esigenze

