A Monza uno zaino speciale per Hadjar e Lawson firmato Piquadro

Una limited edition svelata in occasione del GP d'Italia
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls ancora insieme. In occasione del GP di casa è stato lanciato uno zaino limited edition: lo vedremo a Monza in spalla ai piloti Isack Hadjar e Liam Lawson. Zaino Corner, pezzo iconico della collezione, con livrea dedicata sui toni del blu. Il design firmato dalla giovane designer colombiana Andrea Yañez Hutter (@andreayanezh) attraverso il Visa Cash App RB Creator Platform, reinterpreta i valori di performance e innovazione con dettagli grafici unici, mantenendo il legame tra Piquadro e il mondo delle competizioni di Formula 1.
© Ufficio Stampa
Progettato per unire funzionalità e design contemporaneo, questo zaino integra:
• Scomparto imbottito per laptop fino a 15,6” e tasca dedicata per iPad®️ o tablet
• Cinghia pettorale regolabile per maggiore stabilità nei movimenti quotidiani e in viaggio
• Agganci integrati per lucchetto e luce portatile da bici per garantire sicurezza e visibilità
• Tasca con protezione RFID per carte e documenti, contro le scansioni indesiderate
• Sistema espandibile per adattare la capienza alle diverse esigenze
