Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
visa cash app racing bulls

A Monza uno zaino speciale per Hadjar e Lawson firmato Piquadro

Una limited edition svelata in occasione del GP d'Italia

04 Set 2025 - 09:34

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls ancora insieme. In occasione del GP di casa è stato lanciato uno zaino limited edition: lo vedremo a Monza in spalla ai piloti Isack Hadjar e Liam Lawson. Zaino Corner, pezzo iconico della collezione, con livrea dedicata sui toni del blu. Il design firmato dalla giovane designer colombiana Andrea Yañez Hutter (@andreayanezh) attraverso il Visa Cash App RB Creator Platform, reinterpreta i valori di performance e innovazione con dettagli grafici unici, mantenendo il legame tra Piquadro e il mondo delle competizioni di Formula 1.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Progettato per unire funzionalità e design contemporaneo, questo zaino integra:
•    Scomparto imbottito per laptop fino a 15,6” e tasca dedicata per iPad®️ o tablet
•    Cinghia pettorale regolabile per maggiore stabilità nei movimenti quotidiani e in viaggio
•    Agganci integrati per lucchetto e luce portatile da bici per garantire sicurezza e visibilità
•    Tasca con protezione RFID per carte e documenti, contro le scansioni indesiderate
•    Sistema espandibile per adattare la capienza alle diverse esigenze
 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri
Notizie del giorno
Vedi tutti
10:40
Inter, per gennaio si punta Fofana del Lione
10:39
Sinner è implacabile, si prende il derby con Musetti e va in semifinale
10:39
Sinner: "Felice di essere di nuovo in semifinale". Musetti: "Jannik mi ha impressionato"
10:39
Sinner-Musetti, derby azzurro agli US Open
10:30
Zoff dalla parte di Donnarumma: "È più importante saper parare che giocare con i piedi"