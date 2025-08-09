Una statua per Tom Brady: i Patriots omaggiano la loro leggenda

Una statua per sempre. I New England Patriots hanno reso omaggio al loro leggendario quarterback, Tom Brady, erigendo un busto in bronzo di 3,6 metri del loro iconico giocatore vicino al loro stadio, il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, un sobborgo di Boston. Brady, 48 anni, è stato il quarterback dei Patriots per 20 stagioni, dal 2000 al 2020 e ha guidato la franchigia dei New England a sei vittorie nel Super Bowl (nel 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019), oltre a tre sconfitte in finale (2008, 2012 e 2018). "E' molto emozionante per me, mi sento estremamente onorato e profondamente grato ", ha detto l'ex quarterback. "A dire il vero, mi sento un po' vecchio. Sono anche un po' sorpreso, perché di solito non si costruiscono statue finché non si è davvero vecchi, come Mike Vrabel e Tedy Bruschi (due dei suoi ex compagni di squadra nel New England)", ha aggiunto l'icona del football americano.