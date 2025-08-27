Logo SportMediaset
DALLE MARCHE A NEW YORK

Tamberi salta sui... grattacieli! Gimbo conquista Times Square

Il campione marchigiano di salto in alto è testimonial della campagna per promuovere il turismo nella sua regione: una pubblicità che lo ritrae è apparsa su un palazzo della Grande Mela

27 Ago 2025 - 12:14
5 foto

"Dalla costa adriatica a Times Square. L’emozione nel vedere il nostro spot, lo spot della nostra magnifica regione, negli schermi più importanti di New York, è veramente indescrivibile... avere la possibilità di essere il volto che racconta le bellezze di questa fantastica terra...Non ho parole! Siamo a Time Square, incredibile!! Felice ed orgoglioso di essere marchigiano, felice ed orgoglioso di poter raccontare le Marche in tutto il mondo". Queste le parole con cui Gianmarco Tamberi ha celebrato lo spot della regione Marche a New York, con il campione di salto in alto testimonial d'eccezione apparso su un enorme grattacielo. 

tamberi
new york
times square

