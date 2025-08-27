Tamberi salta sui... grattacieli! Gimbo conquista Times Square

"Dalla costa adriatica a Times Square. L’emozione nel vedere il nostro spot, lo spot della nostra magnifica regione, negli schermi più importanti di New York, è veramente indescrivibile... avere la possibilità di essere il volto che racconta le bellezze di questa fantastica terra...Non ho parole! Siamo a Time Square, incredibile!! Felice ed orgoglioso di essere marchigiano, felice ed orgoglioso di poter raccontare le Marche in tutto il mondo". Queste le parole con cui Gianmarco Tamberi ha celebrato lo spot della regione Marche a New York, con il campione di salto in alto testimonial d'eccezione apparso su un enorme grattacielo.