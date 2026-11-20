Sarà Daniil Medvedev ad affrontare il tedesco Alexander Zverev nella seconda semifinale delle Nitto Atp Finals 2026 di Torino. Il trentenne moscovita, vincitore nel 2020 alla O2 Arena di Londra e finalista l'anno successivo nella prima edizione sul veloce indoor piemontese, ha risolto brillantemente in suo favore (6-3 6-4) l'ultimo decisivo incontro di round robin disputato contro Frances Tiafoe, prendendosi quindi il secondo posto nel Gruppo Ivan Lendl alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz e proprio a discapito del ventottenne a stelle e strisce. Soltanto terza piazza, dunque, per il ventottenne di Hyattsville, all'esordio assoluto in carriera nel Torneo dei Maestri, rimasto in questo modo escluso dalla fase ad eliminazione diretta così come il capitolino Flavio Cobolli (quarto).