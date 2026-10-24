La MotoGP sale sul palcoscenico della F1 ad Austin

La MotoGP ha scelto il palcoscenico di Austin per sbarcare in F1 e provare a fare breccia nel cuore degli americani. In occasione del GP texano, Ducati, Aprilia, Ktm e Yamaha hanno mandato in pista quattro loro piloti-collaudatori davanti al numeroso pubblico delle quattro ruote. Bulega, Pedrosa, Dovizioso e Savadori hanno percorso qualche giro, mentre i titolari sono impegnati a Phillip Island. Una mossa promozionale voluta da Liberty Media, che gestisce i massimi campionati a due e quattro ruote.