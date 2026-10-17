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Curiosità

Le rotonde dedicate a Ferrari, Maserati e Lamborghini

A Maranello, la rotatoria d'accesso alla città è dominata da un'imponente riproduzione in acciaio del Cavallino Rampante. Simbolo ormai universale di Ferrari, l'azienda automobilistica, probabilmente, più conosciuta e ambita del mondo. Lì vicino, a Modena, in viale Ciro Menotti ha sede Maserati il cui logo del Tridente è riprodotto con una scultura che ne ricostruisce la sagoma. A Sant'Agata Bolognese, Lamborghini è di casa e il Comune ha pensato di rendergli omaggio con la riproduzione della sagoma di una supercar e un monumentale corno di toro. Non è solo una questione di simboli in sé. Sempre a Sant'Agata c'è una rotonda dedicata a Bob Wallace, storico collaudaotore di Lamborghini (e uno dei papà della miticia Miura). Benché si tenda a dimenticarlo, anche Milano ha una sua tradizione (o almeno, aveva) nel mondo dei motori. Qui è nata l'Alfa Romeo la cui ex fabbrica di Arese ospita oggi il Museo del marchio: la strada che lì conduce ha una rotonda con il logo al centro. Infine, i più nostalgici si ricordano di Lambretta e a Segrate un esemplare è incastonato al centro di una rotatoria. Un tributo all'epoca spensierata e felice della motorizzazione di massa

17 Ott 2026 - 09:06
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