L'Hypercar Ferrari F80: l'Hypercar ibrida da 1.200 CV

La Ferrari F80 rappresenta il massimo in termini di esclusività e prestazioni: si tratta di un'ibrida plug-in da 1.200 CV di potenza massima. Lo stile esprime l'identità Ferrari immaginata da Flavio Mazoni, dove l'estetica dev'essere funzionale al risultato. Il motore termico è un 2.9 litri da 900 CV e 850 Nm di coppia massima. La parte elettrica è composta da ben tre unità: uno sull'asse posteriore e due sull'asse anteriore, in questo modo la trazione è integrale e l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,15 secondi. Di Ferrari F80 ne saranno prodotte soltanto 799 esemplari, ognuno disponibile a un prezzo di partenza superiore ai 3,5 milioni di euro.