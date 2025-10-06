Logo SportMediaset
Dacia Hipster: la minicar elettrica di nuova generazione

Dacia presenta la Hipster Concept, una minicar elettrica lunga appena 3 metri che vuole reinventare l’auto popolare. Con quattro posti veri, un bagagliaio modulabile e un design semplice ma distintivo, punta a offrire una mobilità accessibile e sostenibile. Più leggera del 20% rispetto alla Spring, è pensata per la vita quotidiana e promette di dimezzare l’impronta di carbonio rispetto agli attuali veicoli elettrici.

06 Ott 2025 - 10:07
12 foto
dacia
auto elettriche

