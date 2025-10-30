Zalewski, ‘triangolo’ con Emily e Ludwig e striscione al Colosseo: "Tradire un amico…"

Un triangolo amoroso che ha smosso anche gli ultrà della Roma. Nicola Zalewski, esterno dell’Atalanta ed ex di giallorossi e Inter, è l’evidente bersaglio di uno striscione comparso la scorsa notte davanti al Colosseo ("Che fossi uno spione lo sapevamo già. Zalewski, tradire un amico si chiama infamità"), che trova la sua giustificazione nel gossip. Poco dopo la fine della relazione con Nicol Luzardi infatti, Zalewski si è fidanzato con Emily Pallini, influencer da 1 milione di follower su Instagram ma anche ex fidanzata del rapper e producer romano Ludwig, al secolo Ludovico Franchitti, grande amico del calciatore. Inutile dire che Ludwig non abbia gradito la cosa e sembra quindi praticamente certo che "l’amico tradito" dall’atalantino sia proprio lui. Per ora dai protagonisti nessun commento, ma la conferma arriverebbe dal mondo dei social: Ludwig ha smesso di seguire sia Zalewski che Emily Pallini su Instagram e anche Zalewski ha ricambiato l'unfollow dell'ex miglior amico.