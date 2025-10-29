Logo SportMediaset

Cover Girl
Sofía Suescun, la star spagnola che vive di sport e fitness

Sofía Suescun, influencer e modella spagnola, racconta la sua passione per il fitness: allenamento, disciplina e mentalità da sportiva.

29 Ott 2025 - 07:43
Non è un’atleta professionista, ma Sofía Suescun ha fatto del fitness e della disciplina sportiva il suo stile di vita. La celebre influencer e modella spagnola, vincitrice dei reality Gran Hermano 16 e Supervivientes 2018, è oggi uno dei volti più seguiti in Spagna anche per la sua passione per lo sport e la cura fisica.

Tra social, palestra e motivazione quotidiana, Sofía racconta una routine che ha poco da invidiare a quella di un’atleta. Allenamenti costanti, alimentazione bilanciata e una mentalità “da competizione”: la 28enne di Pamplona mostra come la determinazione e la costanza possano diventare un vero modo di vivere. Su Instagram – dove conta oltre 2 milioni di follower – condivide regolarmente video di allenamenti in palestra, sessioni di cardio, esercizi funzionali e routine dedicate al tono muscolare.

