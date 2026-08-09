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A MADEIRA

Georgina e CR7 sposi? Chiesa assediata, ma il matrimonio non è il loro

La cattedrale di Funchal in tilt per i curiosi: tutti pensavano che a sposarsi fosse Cristiano, che ha reagito al caso con ironia

09 Ago 2026 - 11:06
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Cristiano Ronaldo ha reagito con ironia al caos che ha travolto Madeira questo sabato. Centinaia di persone si sono radunate nel piazzale della cattedrale di Funchal, che la scorsa settimana il quotidiano The Sun aveva indicato come il luogo del presunto matrimonio del capitano della nazionale portoghese con Georgina Rodríguez.

Ronaldo ha commentato con diverse emoji che ridono un post pubblicato su Instagram da un quotidiano di Madeira a proposito dell'evento. Si trattava soltanto di una voce, e il fuoriclasse portoghese ha scelto di reagire con ironia.

Anche la Cattedrale di Funchal ha deciso di stare al gioco. La chiesa ha annunciato sulla propria pagina Facebook la celebrazione del matrimonio di... Nicole e Fábio. "Dopo tanta confusione per strada, con così tanti giornalisti e turisti, siamo finalmente riusciti a chiudere la chiesa e a festeggiare», si legge nella descrizione del post.

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