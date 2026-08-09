Georgina e CR7 sposi? Chiesa assediata, ma il matrimonio non è il loro

Anche la Cattedrale di Funchal ha deciso di stare al gioco. La chiesa ha annunciato sulla propria pagina Facebook la celebrazione del matrimonio di... Nicole e Fábio. "Dopo tanta confusione per strada, con così tanti giornalisti e turisti, siamo finalmente riusciti a chiudere la chiesa e a festeggiare», si legge nella descrizione del post.

