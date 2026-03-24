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© instagram | Jordyn Jones
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COVER GIRL

Fuga a Disneyland: Mudryk e Jordyn Jones infiammano i social

Mykhailo Mudryk e l'influencer Jordyn Jones escono allo scoperto. Dai biglietti per Disneyland alla maglia del Chelsea: tutti i dettagli del flirt

24 Mar 2026 - 07:30
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Mykhailo Mudryk e l'influencer statunitense Jordyn Jones sono finiti al centro di un caso di cronaca rosa dopo che una serie di indizi digitali ha confermato un legame sempre più stretto tra l'ala del Chelsea, attualmente sospeso per una vicenda di doping, e la star dei social. Il flirt, iniziato mesi fa con l'invito pubblico del calciatore per un appuntamento a Disneyland Paris, ha subito un'accelerazione decisiva nelle ultime ore: la Jones è apparsa in alcuni scatti con indosso la maglia dei Blues, mentre i "detective" del web hanno scovato scambi di "seguiti" reciproci e commenti in codice tra i due profili ufficiali. 

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