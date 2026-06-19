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© italyphotopress | Alice Campello e Alvaro Morata
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Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: prima uscita pubblica

Alice Campello e Alvaro Morata tornano insieme: la coppia sfila sul red carpet di Madrid confermando il ritorno di fiamma dopo la separazione

19 Giu 2026 - 17:42
58 foto
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La crisi sembra ormai un ricordo per Alice Campello e Alvaro Morata, che hanno scelto l'evento "La Plaza NEW" di Madrid per ufficializzare il loro ritorno insieme. La coppia ha dissipato ogni dubbio, abbandonando i incontri discreti del passato per presentarsi, radiosi e complici, davanti all'obiettivo dei fotografi sul photocall dell'evento madrileno.

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