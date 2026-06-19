Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: prima uscita pubblica

La crisi sembra ormai un ricordo per Alice Campello e Alvaro Morata, che hanno scelto l'evento "La Plaza NEW" di Madrid per ufficializzare il loro ritorno insieme. La coppia ha dissipato ogni dubbio, abbandonando i incontri discreti del passato per presentarsi, radiosi e complici, davanti all'obiettivo dei fotografi sul photocall dell'evento madrileno.