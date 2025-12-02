IL LANCIO Supercoppa Italiana: il pallone Orbita speciale

PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi la special edition di PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato per la 38ª edizione della EA SPORTS FC Supercup, competizione che andrà in scena a Riyadh con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (il 18 dicembre 2025 Napoli vs. Milan e il 19 dicembre 2025 Bologna vs. Inter) e la Finale il 22 dicembre 2025. Il look premium di PUMA Orbita nella colorway Gold celebra l’eccellenza sportiva dei quattro Club partecipanti alla competizione.