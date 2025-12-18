Milan, contro il Napoli in campo con i nomi in arabo sulle maglie

© acmilan.com
In occasione della semifinale di Supercoppa Italiana, in programma oggi all'Al-Awwal Park di Riad, il Milan scende in campo con i nomi dei giocatori scritti in arabo sulle maglie ufficiali. Questa decisione simbolica - si legge in una nota - riflette il rispetto e la vicinanza del Club verso il Paese ospitante e la sua cultura, nonché l'impegno a rafforzare i legami con il pubblico locale e con il mondo arabo, come dimostra la recente apertura della Milan Academy a Jeddah.
La presenza crescente del Milan nella regione ha ulteriormente consolidato la sua posizione come club italiano più popolare nella zona MENA, nonché il più seguito in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Con oltre sei milioni di sostenitori nell'area MENA, il Club è attivamente presente in Medio Oriente da due anni, a seguito dell'apertura di Casa Milan Dubai nel 2023.
Attraverso questa iniziativa, il Milan intende celebrare il legame tra sport e cultura, riconoscendo l'Arabia Saudita come una tappa importante per grandi eventi internazionali e un partner strategico per la crescita e lo sviluppo globale del Club.