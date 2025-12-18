Milan, contro il Napoli in campo con i nomi in arabo sulle maglie

La presenza crescente del Milan nella regione ha ulteriormente consolidato la sua posizione come club italiano più popolare nella zona MENA, nonché il più seguito in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Con oltre sei milioni di sostenitori nell'area MENA, il Club è attivamente presente in Medio Oriente da due anni, a seguito dell'apertura di Casa Milan Dubai nel 2023.