Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
1 di 5
© acmilan.com
© acmilan.com
© acmilan.com

© acmilan.com

© acmilan.com

SUPERCOPPA ITALIANA

Milan, contro il Napoli in campo con i nomi in arabo sulle maglie

18 Dic 2025 - 19:21
5 foto

In occasione della semifinale di Supercoppa Italiana, in programma oggi all'Al-Awwal Park di Riad, il Milan scende in campo con i nomi dei giocatori scritti in arabo sulle maglie ufficiali. Questa decisione simbolica - si legge in una nota - riflette il rispetto e la vicinanza del Club verso il Paese ospitante e la sua cultura, nonché l'impegno a rafforzare i legami con il pubblico locale e con il mondo arabo, come dimostra la recente apertura della Milan Academy a Jeddah.

La presenza crescente del Milan nella regione ha ulteriormente consolidato la sua posizione come club italiano più popolare nella zona MENA, nonché il più seguito in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Con oltre sei milioni di sostenitori nell'area MENA, il Club è attivamente presente in Medio Oriente da due anni, a seguito dell'apertura di Casa Milan Dubai nel 2023.

Attraverso questa iniziativa, il Milan intende celebrare il legame tra sport e cultura, riconoscendo l'Arabia Saudita come una tappa importante per grandi eventi internazionali e un partner strategico per la crescita e lo sviluppo globale del Club.

supercoppa italiana
milan
napoli

Ultimi video

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

02:42
Gattuso: "Bartesaghi? Sta facendo bene"

Gattuso: "Bartesaghi? Sta facendo bene"

03:16
Manna: "Conte? Siamo sempre stati uniti"

Manna: "Conte? Siamo sempre stati uniti"

02:21
Simonelli: "Milan-Como si gioca a Perth l'8 febbraio"

Simonelli: "Milan-Como si gioca a Perth l'8 febbraio"

00:49
Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

00:26
Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

00:53
Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

Bastoni: "Chivu ci ha fatto dimenticare Psg e scudetto 2025"

01:28
Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

Bastoni: "Big match e finali perse? Ci pensiamo anche se…"

01:00
"Non vinciamo big match? Falso"

"Non vinciamo big match? Falso"

01:26
"Tre finali perse? Non mi risulta…"

"Tre finali perse? Non mi risulta…"

00:54
Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

Chivu: "Vincere la Supercoppa non mi cambia"

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato