Spalletti alla Juventus, è la sua quinta volta da subentrato

Roma (gennaio 2016): Spalletti fu richiamato a metà della stagione 2016-17 dalla Roma, squadra che aveva lasciato nel 2009. Il secondo ciclo romano fu un successo e, di fatto, un grande rilancio dopo cinque stagioni allo Zenit San Pietroburgo. Con un bilancio di quattordici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, Spalletti guidò la squadra fino al terzo posto e la qualificazione in Champions League.