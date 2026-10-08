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© Getty Images |  ROMA – Malen è rimasto a Trigoria a curarsi e punta il Como, anche Dybala  è rimasto a Roma, “saltando” l’addio di Messi. Gasperini ha visto partire 11 giocatori: Rodrigo Mora con l’Under 21 del Portogallo è stato il più impegnato (225’, un gol e un assist), poi Ndicka con la Costa d’Avorio (187 minuti). 
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Serie A, come stanno le big dopo la pausa nazionali

08 Ott 2026 - 11:06
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