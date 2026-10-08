Serie A, come stanno le big dopo la pausa nazionali

© Getty Images | ROMA – Malen è rimasto a Trigoria a curarsi e punta il Como, anche Dybala è rimasto a Roma, “saltando” l’addio di Messi. Gasperini ha visto partire 11 giocatori: Rodrigo Mora con l’Under 21 del Portogallo è stato il più impegnato (225’, un gol e un assist), poi Ndicka con la Costa d’Avorio (187 minuti).

© Getty Images | ROMA – Malen è rimasto a Trigoria a curarsi e punta il Como, anche Dybala è rimasto a Roma, “saltando” l’addio di Messi. Gasperini ha visto partire 11 giocatori: Rodrigo Mora con l’Under 21 del Portogallo è stato il più impegnato (225’, un gol e un assist), poi Ndicka con la Costa d’Avorio (187 minuti).