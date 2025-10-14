Udine, Italia-Israele ad alta tensione: corteo in centro città e Bluenergy Stadium blindato

© IPA
Qualche migliaio di persone ha preso parte alla manifestazione, mentre le forze dell'ordine presidiano l'impianto in vista del match di qualificazione ai Mondiali 2026
Serata di alta tensione a Udine per Italia-Israele. Attorno al Bluenergy Stadium è massiccio il dispiegamento di forze per un evento che l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato ad altissimo rischio. Mentre Polizia ed Esercito presidiano l'impianto, che si trova nella periferia nord-ovest della città, in centro si svolge la manifestazione in sostegno della popolazione palestinese, a cui partecipano diverse migliaia di persone che, tra le altre cose, chiedono l'esclusione di Israele dalle competizioni internazionali.