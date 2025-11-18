Logo SportMediaset

Rovesciata show alla CR7, McTominay si candida al Premio Puskas

18 Nov 2025 - 22:59
Scott McTominay si candida ufficialmente al Premio Puskas, il riconoscimento assegnato ogni anno al gol più bello dell'anno. Lo scozzese ha aperto le danze contro la Danimarca con una magia andando a colpire la palla in rovesciata oltre quota due metri. Una magia che ricorda la prodezza di Cristiano Ronaldo messa a segno contro la Juve. Se ne riparlerà comunque nel 2026, visto che le candidature per l'edizione di quest'anno sono già chiuse.