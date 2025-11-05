Logo SportMediaset

Calcio
qualificazioni mondiali 2026
L'Italia cambia pelle: la nuova maglietta della Nazionale

La tradizione incontra l’innovazione sulla nuova maglia Home della Nazionale italiana: ispirata alla ricca tradizione calcistica italiana, la maglia celebra l’essenza di FIGC con il suo design audace. Sul retro del colletto è apposta in lettere dorate la scritta “Azzurra”, in riferimento al soprannome della squadra e al colore stesso della maglia. Nel Kit sono presenti dettagli che richiamano il racconto della Coppa del Mondo e la vittoria della Nazionale nella notte di Berlino.

05 Nov 2025 - 16:42
