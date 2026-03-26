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PLAYOFF MONDIALI

Italia-Irlanda del Nord: le immagini della sfida

L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord a Bergamo con i gol di Tonali e Kean e si qualifica per la finale dei playoff Mondiali

26 Mar 2026 - 22:37
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