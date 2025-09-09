Logo SportMediaset
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
che numeri!

Haaland, così fai paura: poker alla Moldova, 48 gol in 45 presenze con la Norvegia

La Norvegia a valanga con la Moldova, Haaland trascinatore: per lui cinque gol, due assist e numeri da oscar con la maglia della nazionale 

09 Set 2025 - 23:18
