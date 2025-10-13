Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025

Calcio
qualificazioni mondiali 2026
GALLES-BELGIO

Courtois l'acchiappa...topi: prova a catturare il roditore entrato in campo

Nella partita tra Galles e Belgio valida per la qualificazione al prossimo Mondiale gioco sospeso per qualche istante per l'invasione di campo di un topo. Il portiere e altri calciatori hanno provato a bloccarlo

13 Ott 2025 - 23:03
galles belgio
thibaut courtois
topo
qualificazioni mondiali