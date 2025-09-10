Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
qualificazioni mondiali 2026
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

SUDAMERICA

Ancelotti, primo ko con il Brasile: il tecnico italiano è una furia

10 Set 2025 - 11:32
6 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri