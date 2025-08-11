Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Pisa
HOMEROSA
1 di 5
© pisasportingclub.com
© pisasportingclub.com
© pisasportingclub.com

© pisasportingclub.com

© pisasportingclub.com

ECCOLA

Pisa, luce dorata sul nerazzurro: il look per il ritorno in Serie A

La società toscana ha presentato la divisa Home per la stagione 2025/26

11 Ago 2025 - 22:18
5 foto

Anche l'ultima maglietta Home per la Serie A 2025/26 è stata svelata. Il Pisa Sporting Club torna sul palcoscenico più importante del calcio nazionale illuminando i suoi colori con lo stesso Oro che da luce ai monumenti e ai simboli del suo Glorioso passato; e al mare dove ancora riecheggia la storia della Repubblica Marinara. Home kit 2025-2026 è un omaggio a tutto questo, una luce che celebra le radici della città del Pisa Sporting Club.

pisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri