Pisa, luce dorata sul nerazzurro: il look per il ritorno in Serie A

Anche l'ultima maglietta Home per la Serie A 2025/26 è stata svelata. Il Pisa Sporting Club torna sul palcoscenico più importante del calcio nazionale illuminando i suoi colori con lo stesso Oro che da luce ai monumenti e ai simboli del suo Glorioso passato; e al mare dove ancora riecheggia la storia della Repubblica Marinara. Home kit 2025-2026 è un omaggio a tutto questo, una luce che celebra le radici della città del Pisa Sporting Club.