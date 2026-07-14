"You'll Never Run Alone": il Genoa lancia la nuova maglia per la stagione 2026/2027

Una prima maglia ispirata alla divisa storica del Genoa che espugnò, prima squadra in Italia, Anfield Road nella storica esperienza in Coppa Uefa della stagione '91/'92. L'ha lanciata oggi il club rossoblù spiegando che "la nuova Home Jersey del Genoa 2026/27 nasce dalla volontà di reinterpretare alcuni dei codici estetici più iconici degli anni Novanta, trasformandoli in un linguaggio contemporaneo capace di unire patrimonio affettivo e innovazione. L'ispirazione prende forma nel 35° anniversario della storica impresa di Anfield, quando il Genoa divenne la prima squadra italiana a espugnare il campo del Liverpool in una competizione internazionale, una delle pagine più memorabili nella storia del club di calcio più antico in Italia".
Nello specifico la nuova divisa ritrova "il colletto polo con lavorazione jacquard nei colori del Club, torna lo stemma completo del Genoa sul petto dopo la stagione in cui protagonista era stato il Grifone stilizzato e torna anche ilrosso acceso, che caratterizza nuovamente la metà destra della maglia dopo le ultime due stagioni". Confermato sul retro del colletto il motto "dall'inizio per sempre". Il lancio della nuova prima maglia avviene con una campagna dedicata dal titolo "You'll Never Run Alone", ideata da Genoa e Kappa con la partecipazione di No Panic Agency, creative partner del Club e con gli scatti del fotografo genovese Andrea Venturini.
Il racconto riunisce cinque protagonisti di quella storica impresa, Bortolazzi, Ferroni, Ruotolo, Skuhravy e Torrente, che diventano il ponte tra il Genoa di ieri e quello di oggi. In particolare il video e gli scatti della campagna rendono omaggio al mito di Gianluca Signorini, indimenticato capitano e uomo simbolo di quella squadra.