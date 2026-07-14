"You'll Never Run Alone": il Genoa lancia la nuova maglia per la stagione 2026/2027

Nello specifico la nuova divisa ritrova "il colletto polo con lavorazione jacquard nei colori del Club, torna lo stemma completo del Genoa sul petto dopo la stagione in cui protagonista era stato il Grifone stilizzato e torna anche ilrosso acceso, che caratterizza nuovamente la metà destra della maglia dopo le ultime due stagioni". Confermato sul retro del colletto il motto "dall'inizio per sempre". Il lancio della nuova prima maglia avviene con una campagna dedicata dal titolo "You'll Never Run Alone", ideata da Genoa e Kappa con la partecipazione di No Panic Agency, creative partner del Club e con gli scatti del fotografo genovese Andrea Venturini.