Torino, la nuova maglia 2026/27 per i 120 anni del club: omaggio a Superga

Il design mantiene un’impostazione classica e senza tempo. Il girocollo è impreziosito da dettagli in granata scuro e bianco, che creano contrasto con la base della maglia e ne valorizzano la profondità cromatica. Gli inserti laterali in tessuto traspirante, realizzati in una tonalità più scura, aggiungono dinamismo al capo e rafforzano l’intensità del granata.