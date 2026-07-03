Torino, la nuova maglia 2026/27 per i 120 anni del club: omaggio a Superga

© torino-fc
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Il Torino FC e Joma svelano la nuova Maglia Home 2026/27, che accompagnerà i granata nella stagione del 120º anniversario del Club: un capo che celebra l’identità, la memoria e la Storia del Toro.
Quest’anno il colore granata viene esaltato da un pattern iconico e unico, ispirato al disegno della pavimentazione della Basilica di Superga. Un richiamo che trasforma un dettaglio architettonico in elemento distintivo della maglia, rendendo omaggio a un luogo profondamente legato all’identità granata.
Il motivo geometrico, applicato direttamente sul tessuto mediante la tecnica embossed, dona alla divisa un effetto tridimensionale e dinamico. La texture si integra nel granata in modo elegante e discreto, per rendere omaggio ad un luogo che appartiene a tutti i suoi tifosi.
Il design mantiene un’impostazione classica e senza tempo. Il girocollo è impreziosito da dettagli in granata scuro e bianco, che creano contrasto con la base della maglia e ne valorizzano la profondità cromatica. Gli inserti laterali in tessuto traspirante, realizzati in una tonalità più scura, aggiungono dinamismo al capo e rafforzano l’intensità del granata.
Il pattern presente su fronte e retro riprende con fedeltà le linee e le geometrie della pavimentazione della Basilica. Il richiamo a Superga ritorna anche nella parte posteriore del colletto, dove il toro rampante è incastonato in un elemento realizzato in rilievo.