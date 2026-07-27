80° ANNIVERSARIO Samp e Doria: il club blucerchiato celebra le sue origini con due nuove maglie

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Sampdoria, Macron e il club blucerchiato celebrano insieme questo importante traguardo presentando due divise che raccontano le origini della Sampdoria e rendono omaggio alla Ginnastica Comunale Sampierdarenese e alla Ginnastica Andrea Doria, reinterpretando in chiave contemporanea le maglie storiche delle due società fondatrici. Un progetto che unisce memoria, innovazione e tecnicità attraverso il design e la cura dei dettagli che contraddistinguono la creatività Macron. Il primo dei due Game Set speciali che il club blucerchiato indosserà nella stagione 2026/27 si ispira alla divisa della Sampierdarenese, società fondata nel 1891 nello storico quartiere genovese e una delle due anime che, nel 1946, diedero vita all’attuale Sampdoria. Il secondo Game Set di questa serie speciale completa il tributo alle origini blucerchiate rendendo omaggio alla Ginnastica Andrea Doria. La maglia riprende lo storico modello a quarti bianco e blu, reinterpretato attraverso un design contemporaneo.