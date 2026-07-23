Napoli, presentata la seconda maglia 2026/2027: omaggio all'Argentina

Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. Un senso di appartenenza capace di superare le distanze, attraversare le generazioni e trovare in Argentina una delle sue espressioni più profonde.