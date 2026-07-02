Lazio, svelate la prima e la terza maglia per la stagione 2026/2027

La Lazio presenta le nuove divise per la stagione sportiva 2026/27. La maglia "Home", che i calciatori indosseranno nelle partite casalinghe, avrà il classico colore sky blue in tessuto embossato con il monogramma "ssl900", sigla che combina le iniziali del club con il numero che richiama l'anno della fondazione del club. Un motivo che viene ripreso anche sotto il colletto a polo in bianco, ispirato alle storiche maglie del passato, e sul fronte dei calzettoni. Insieme alla divisa Home, poi, presentata anche la nuova maglia "Third" in blu navy e dettagli color oro, con elementi grafici ispirati ai mosaici e alle geometrie delle antiche pavimentazioni di Roma. Due kit differenti ma, sottolinea la società in un comunicato, legati dalla volontà di "celebrare la città eterna e la sua storia e raccontare il senso di appartenenza biancoceleste".