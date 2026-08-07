Juve, la terza maglia 2026/2027 omaggia le origini del club

© Ufficio Stampa
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Adidas e Juventus presentano oggi il Third Kit per la stagione 2026/27. Il kit sfoggia un design di grande impatto visivo che attinge direttamente alle origini del Club. Ispirata alla parola latina iuventus, che significa gioventù, la divisa incarna la carica di uno spirito giovane, fondendo l'innovazione tecnica d'elite con una forte espressione di stile e cultura calcistica contemporanea.
Il concetto alla base della maglia è “Youth. Since 1897", un chiaro richiamo al significato storico del nome della società. L'estetica del kit unisce una base nera a grafiche con motivo a fiamme tono su tono, attingendo a codici visivi di ispirazione Y2K per creare un look audace e contemporaneo. Integrata nel tessuto ingegnerizzato, la grafica aggiunge texture e movimento, rafforzando il carattere dirompente del Third kit.
Le tre strisce sulle spalle, il logo adidas e lo stemma della Juventus sono realizzati in oro, garantendo un netto ed elegante contrasto con lo sfondo nero. Il colletto a girocollo, dalle linee pulite, completa la struttura rafforzando il carattere deciso ma al contempo raffinato
della maglia.
Progettata per garantire prestazioni d'élite, la maglia è realizzata in un tessuto ingegnerizzato leggero che migliora la vestibilità e la libertà di movimento. Grazie all'integrazione delle più recenti tecnologie CLIMACOOL+ di adidas, la maglia garantisce un'eccellente gestione dell'umidità, mantenendo i giocatori freschi sotto pressione e ottimizzando la traspirazione durante le fasi di gioco più intense.
Il Third Kit 2026/27 è completato da pantaloncini e calzettoni neri impreziositi da dettagli dorati coordinati e con le grafiche tono su tono che richiamano le fiamme, per un impatto visivo unico e coerente sul terreno di gioco.