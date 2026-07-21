Juve, la divisa away è un omaggio al passato: torna il rosa FOTO

"Il colletto, i polsini delle maniche e le tre strisce Adidas sulle spalle sono caratterizzati da decisi dettagli neri, che creano un forte contrasto con la base rosa. La struttura del colletto, appositamente rivisitata, offre una silhouette pulita e contemporanea che bilancia eleganza e performance. Lo stemma della Juventus è posto con orgoglio sul petto, accompagnato dallo storico logo adidas d'ispirazione heritage - prosegue il comunicato - Progettata per garantire prestazioni d'élite, la maglia è realizzata in un tessuto ingegnerizzato leggero con motivo zebrato che migliora la vestibilità e la libertà di movimento".