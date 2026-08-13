VIA I VELI Cesena, il total black incontra un'icona del passato nella nuova maglia away

Il Cesena ha presentato il nuovo Away Kit 2026/27, firmato Macron, che si presenta con una base total black, col collo a polo in maglieria e i bordi delle maniche rifiniti da sottili righe bianche e oro. La maglia è caratterizzata da un pattern embossato composto da bande verticali all’interno delle quali è ripetuto lo storico logo raffigurante il cavalluccio stilizzato, disegnato dall’artista Piero Gratton a fine anni ’70. In questo modo, la maglia reinterpreta in chiave contemporanea uno degli elementi più iconici della storia bianconera, esaltandolo attraverso un design essenziale e ricercato, capace di coniugare identità, tradizione e innovazione. Il Cavalluccio di Gratton è riproposto in stampa termoplastica color oro sul lato sinistro del petto, accanto al Macron Hero. Sul retrocollo esterno, in stampa oro, compare la scritta #DAIBURDEL, claim del club romagnolo e autentica espressione identitaria della tifoseria bianconera. Lo stesso richiamo è presente anche nel tape interno sul fondo maglia, accompagnato dal Cavalluccio e dalla scritta CESENA FC.