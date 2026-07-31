"Back to Back: Since 1893": Genoa, la seconda maglia è un omaggio alle origini del club

La nuova Away Jersey del Genoa CFC 2026/27 guarda al passato per andare incontro al futuro. L’ispirazione nasce dalla prima casacca indossata dal Genoa nel decennio conclusivo dell’Ottocento, completamente bianca, prima che i colori rossoblù venissero adottati a partire dal 1901. Il bianco torna in veste “seppia”, a simboleggiare la tela su cui è stata elaborata la storia del Club, proiettandola verso nuove sfide e avventure tutte da vivere.



La maglia Away pesca nell’eredità della storia, con rivisitazione stilistica in chiave moderna. I dettagli rossi sul lato sinistro e blu su quello destro si incontrano e si fondono sul petto e sul retro del colletto con un effetto sfumato, a rappresentare la contemporaneità e valorizzare i princìpi di innovazione insiti all’idea primaria. Sul retro del colletto, il dettaglio “1893” sottolinea il legame con le radici del Club, il più antico d’Italia.



Realizzata in tessuto tecnico jacquard elasticizzato riciclato KOMBAT™ Pro 2027, la Away Jersey da uomo integra la tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION e un fit slim, per garantire prestazioni al livello degli standard migliori nel calcio professionistico. La maglia gara presenta manica corta, collo a V e inserti sulle spalle e sul fondo dei fianchi. Il logo Omini e il logo Team sul petto, così come l’anno di fondazione sul retro, sono realizzati in silicone effetto crystal.



A supportare il lancio della Away Jersey arriva la campagna “Back to Back: Since 1893”, un racconto che dal passato, dalla genesi leggendaria del Club e dai trionfi pionieristici, si riverbera nel presente e sconfina nel futuro. Il Genoa è una costante, è la passione, il filo di un’interazione con la città, e la propria gente, che mai è cambiato e mai si spezzerà: la sublimazione di un rapporto universale sulle orme di un calco irripetibile, come i passi della danza tra due innamorati con Genova e la Liguria come palcoscenico.