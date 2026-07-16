Atalanta, ecco la maglia 2026/2027: omaggio alla New Balance Arena

© atalanta.it
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Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27.
Nel secondo anno della collaborazione tra il Club e il brand sportivo, il design della prima maglia viene reinterpretato in chiave contemporanea: le iconiche strisce nerazzurre sono impreziosite da sottili dettagli metallici ispirati alle linee architettoniche della New Balance Arena.
La maglia mantiene le iconiche strisce verticali nei colori Deep Black e Oasis Blue, arricchite da dettagli metallici ispirati all'architettura della New Balance Arena, che conferiscono un tocco contemporaneo a un design profondamente radicato nella tradizione del club.
All'interno del colletto trova spazio la frase "La Maglia Sudata Sempre", che rafforza l'identità del club. Da tempo associata all'etica del lavoro dei bergamaschi, riflette l'idea che ogni risultato debba essere conquistato con impegno, rappresentando al tempo stesso un motivo di orgoglio e uno standard che i giocatori si impegnano a mantenere.
La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni neri ed è realizzata con le più recenti tecnologie performance di New Balance. La struttura avanzata dei materiali favorisce traspirabilità, comfort e vestibilità, rispondendo alle esigenze del calcio moderno.