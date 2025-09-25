Udinese: moda, sostenibilità e identità per la terza maglia 2025/26

© macron
Sostenibile e dedicata al senso di appartenenza la nuova maglia firmata dal giovane designer Domenico Orefice
Calcio, moda e sostenibilità: un connubio che continua a distinguere Udinese Calcio e Macron, protagoniste da qualche anno di un progetto che punta a innovare il mondo del fashion sportivo nel segno dei giovani talenti. Anche per la stagione 2025/26 il Third Kit del club bianconero è stato realizzato in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust: una sinergia basata sul valore comune dello scouting di giovani talenti, che rendono, nei rispettivi campi, i brand coinvolti delle reference a livello internazionale.
La nuova maglia dell’Udinese Calcio ha il collo a polo in maglieria bianconero, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è di una particolare tonalità color giallo-oro e presenta sul fronte e sul retro in versione stilizzata l’aquila, uno dei simboli storici più importanti di Udine e dell'intero Friuli, con radici profonde nella storia medievale e nell'identità culturale friulana. Sul petto a destra e uno sotto l’altro, spiccano il Macron Hero e il logo di Domenico Orefice, intersezione delle sue iniziali stilizzate e simbolo di movimento. A sinistra è applicato invece lo stemma dell’Udinese Calcio. Il backneck è personalizzato con etichetta che riprende il colore e la grafica della maglia e all’interno della quale sono presenti i loghi di Udinese Calcio, il logo del brand Domenico Orefice, la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna” che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus in Valsamoggia.
Il kit è completato da pantaloncini giallo-oro, anch’essi caratterizzati dalla grafica astratta presente sulla maglia, che hanno coulisse nere, bande triangolari nere sui fianchi e doppia riga bianconera sul bordo coscia posteriore, e da calzettoni dello stesso colore che presentano due righe bianconere sul bordo superiore.
In questo caso la personalizzazione, da sempre valore fondamentale della filosofia di stile Macron, fa un passo ulteriore, andando a proporre un cappellino dedicato e una Anthem Jacket coordinata, che i giocatori indosseranno all’ingresso in campo.
