Udinese: moda, sostenibilità e identità per la terza maglia 2025/26

La nuova maglia dell’Udinese Calcio ha il collo a polo in maglieria bianconero, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è di una particolare tonalità color giallo-oro e presenta sul fronte e sul retro in versione stilizzata l’aquila, uno dei simboli storici più importanti di Udine e dell'intero Friuli, con radici profonde nella storia medievale e nell'identità culturale friulana. Sul petto a destra e uno sotto l’altro, spiccano il Macron Hero e il logo di Domenico Orefice, intersezione delle sue iniziali stilizzate e simbolo di movimento. A sinistra è applicato invece lo stemma dell’Udinese Calcio. Il backneck è personalizzato con etichetta che riprende il colore e la grafica della maglia e all’interno della quale sono presenti i loghi di Udinese Calcio, il logo del brand Domenico Orefice, la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna” che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus in Valsamoggia.